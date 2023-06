LIVE Italia-Cina 23-25 | Nations League volley femminile in DIRETTA | rammarico nel primo set per le azzurre

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:00 C’è tantoper unset giocato in maniera egregia dalle, quel contrattacco sbagliato di Nwakalor sul 23-22 è stato decisivo, l’augurio è che lenon paghino psicologicamente.convincenti in attacco (14) e a muro (4), meno in ricezione. 5 punti per Nwakalor, 4 per Omoruyi, 3 per Danesi e Mazzaro e 2 per Sylla. 23-25 Ace di Yuan, questoset pesa come un macigno. 23-24 Li ci punisce, set-point per la. 23-23 Scappa il contrattacco di Nwakalor, chequasi senza muro. 23-22 Bordata paurosa di Sylla da posto quattro! 22-22 Diao vede un varco e ci punisce. 22-21 Invasione a rete di Yuan. 21-21 Pallonetto di Yuan. 21-20 Du ...