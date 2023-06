LIVE – Italia-Cina 2-2 23-25 | 25-23 | 18-25 | 25-22 | 8-6 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

(Di domenica 18 giugno 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per l’ultima sfida di questa seconda settimana di gare per conquistare un’altra vittoria e continuare a risalire la classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione asiatica, sempre ostica e capace di mettere alla prova la pazienza avversaria grazie all’ottima difesa. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 14.30ne di domenica 18 giugno all’Hong Kong Coliseum di Hong Kong, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...

Frae Olanda esistono 23 precedenti , con un bilancio di 10 successi per gli Azzurri , 10 pareggi e sole 3 vittorie per gli Orange. L'ultimo precedente risale al 14 ottobre del 2020, sempre in ...... il match valido per la finale terzo e quarto posto di Nations League tra Olanda e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede, Olanda esi ...Koeman e Mancini, CT di Olanda e(LaPresse) - Calciomercato.itReduci dal ko nei minuti finali contro la Spagna di giovedì, gli Azzurri di Roberto Mancini puntano quantomeno a bissare il ...

63' - Doppio cambio per l'Italia: fuori Gnonto e Raspadori, dentro Zaniolo e Chiesa. Sostituzione anche per l'Olanda: fuori Simons, dentro Koopmeiners. 57' - ...Terza palla a due a Tel Aviv per l'Italbasket femminile che dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca si è riscattata con la vittoria su Israele grazie a una grande prova da 33 punti ...