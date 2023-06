LIVE Italia-Cina 17-16 | Nations League volley femminile in DIRETTA | equilibrio nel primo parziale!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-16 Errore di Gong da seconda linea! 17-16 Omoruyi trova le mani del muro, passiamo avanti! 16-16 Mani-out di Sylla da posto quattro. 15-16 Diagonale stretta di Li, peccato perchè abbiamo sprecato un’occasione dopo delle grandi difese. 15-15 Nwakalor stringe la diagonale. 14-15 Pipe di Li. 14-14TEMPO DI DANESI! 13-14 Scappa la pipe di Li. 12-14 Parallela meravigliosa di Nwakalor da seconda linea. 11-14 Ace di Gong. 11-13 Scappa il servizio di Omoruyi. 11-12 Nwakalor non può sbagliare senza muro. 10-12 Muro di Yuan su Omoruyi, stiamo faticando troppo in ricezione in questo avvio. 10-11 Gong approfitta di una slash. 10-10 Pallonetto di seconda intenzione di Yuanyuan Wang. 10-9 ANDIAMOOOOO! Difesona di Fersino e diagonale stretta di Omoruyi! 9-9 Parallela piazzata di Omoruyi al termine di ...