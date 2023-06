LIVE Italia-Cina 1-2 | Nations League volley femminile in DIRETTA | Li trascina le asiatiche nel terzo parziale

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-6 Fast di Yuanyuan Wang. 8-5 Ancora una pipe di Degradi. 7-5 Fast vincente di Yuan. 7-4 Lunga la battuta di Yunlu Wang. 6-4 Pipe di Li, per poco non riesce un miracolo in difesa alle azzurre. 6-3 Gran parallela di Sylla. 5-3 Out la battuta di Degradi. 5-2 Errore in attacco di Yunlu Wang. 4-2 Lungo il servizio di Yuanyuan Wang. 3-2 Muro di Gong su Degradi. 3-1 Pipe vincente di Sylla. 2-1 Malual sciupa un contrattacco. 2-0 Primo temo di Mazzaro, subito break azzurro. 1-0 Si riparte con un’ottima diagonale di Degradi. 16:00 Malual e Degradi ripartono in campo, Nwakalor e Omoruyi non al meglio fisicamente. 16:00set dominato sul finale dalla, trasta da una Li indemoniata da 6 punti e 50% di efficienza in attacco solo nel. ...