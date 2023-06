LIVE Italia-Cina 1-1 | Nations League volley femminile in DIRETTA | un’Italia commovente vince il secondo parziale!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Si riparte con una gran diagonale di Li. 15:30 Partita stupenda, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista agonistico. L’, nonostante le tante “riserve” in campo, sta tenendo testa allatitolare. Azzurre dominanti a muro con ben 8 stampatone in due set, ma a fare la differenza in questo parziale è stata la difesa. Top scorere Nwakalor con 11 punti, molto bene anche Omoruyi con 7 sigilli. 25-23 MIRIAM SYLAAAAAAAA! IL CAPITANO CHIUDE IL24-23 Yunlu Wang annulla il primo, Sylla aveva avuto la palla del set. 24-22 D’Odorico in campo per Omoruyi per la battuta. 24-22 STAMPATONAAAAAA DI OMORUYI SU GONG! Ci sono due set-point per l’! 23-22 Rientra la diagonale titolare. 23-22 Muro di ...