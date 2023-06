LIVE Italia-Cina 0-0 | Nations League volley femminile in DIRETTA | si comincia | azzurre pronte a dare battaglia!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Scappa la pipe di Omoruyi. 4-2 Risponde al centro Mazzaro. 3-2 Ancora un primo tempo di Yuanyuan Wang. 3-1 Muroooooo di Omoruyi su Gong! 2-1 Lungo il servizio di Li. 1-1 Primo tempo di Yuanyuan Wang. 1-0 Si parte con un contrattacco vincente di Omoruyi! 14:29 Larisponde con: Yuan, Gong, Li, Yuanyuan Wang, Diao, Yunlu Wang e Mengjie Wang. 14:27 Questo il sestetto dell’: Bosio, Nwakalor, Sylla, Omoruyi, Mazzaro, Danesi e Parrocchiale. 14:25 E’ il momento degli inni nazionali! 14:22 Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che a qualificarsi al turno successivo saranno le migliori sette dopo il round robin, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante della Final Eight, l’in questo momento si trova in bilico. 14:19 La ...