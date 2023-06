LIVE Italia-Belgio | Europei basket femminile 2023 in DIRETTA | le azzurre cercano l’impresa contro le favorite del torneo

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladidi. Lele più quotate avversarie per chiudere al meglio la prima fase della rassegna continentale in svolgimento a Tel Aviv (Israele): dopo la brutta battuta d’arresto rimediata all’esordiola Repubblica Ceca (58-61), le nostre portacolori hanno reagito prontamente nella seconda giornata sconfiggendo nettamente le padrone di casa per 88-68. Le ragazze di coach Lino Lardo si sono così assicurate il diritto di ...