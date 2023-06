LIVE Italia-Belgio 39-43 | Europei basket femminile 2023 in DIRETTA | fiamminghe a +4 all’intervallo lungo | ma le Azzurre mordono le caviglie

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-43 Semi-gancio di Olbis Andrè: le ragazze tricolori pareggiano subito i conti, parziale di 4-0! 41-43 Fiammata di Jasmine Keys: l’timbra subito le marcature nella ripresa, -2! Si riparte per il secondo tempo: forza! 15:15 14 punti per Julie Vanloo e 12 punti di Emma Meesseman tra le fila delle belghe, mentre per ledoppia cifra di Olbis Andrè e 9 di Cecilia Zandalsini.più precise rispetto alle nostre portacolori da diverse posizioni: da due (60.8%), da tre (33.3%) e soprattutto dalla lunetta (90%). Le ragazze di Lino Lardo dovranno sfruttare meglio il gioco in transizione che ha messo in difficoltà diverse volte le avversarie, chiudendo maggiormente le maglie in difesa cercando di limitare le giocate di ...