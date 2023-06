LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | partiti i primi corridori | sale l’attesa per i big

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Samuel Watson (Groupama – FDJ) fa segnare il miglior tempo al primo rilevamento cronometrico: 12’11”. 14.46 Parte Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic). 14.43 12’49” il crono di Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla) che passa dunque in testa. 14.42 Bittner ferma il tempo sul 13’08” al km 10,7. 14.40 Bittner sta per arrivare al primo rilevamento cronometrico. Nel frattempo stanno continuando a partire. 14.36 Questo l’ordine di partenza dei favoriti di: 15:00 ASGREEN Kasper 15:30 BISSEGGER Stefan15:45 SOBRERO Matteo 15:46 VAN AERT Wout 16:20 KELDERMAN Wilco 16:22 EVENEPOEL Remco 16:24 AYUSO Juan 16:28 SKJELMOSE Mattias 14.33 Hanno preso il via isette. Il primo italiano a iniziare questa cronometro sarà alle 14:42 ...

Eravamo partiti dal "di vite" sul calendario degli esami di recupero e siamo arrivati ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa con ...Era il lontano 2017 quando la notizia dello sviluppo di una serie- action del popolarissimo manga giapponese One Piece fece ildel mondo suscitando emozioni contrastanti per l'apparente difficoltà di rendere concreta e fedele una storia così complessa ed ...... Maurizio Fanelli e Alice Pedrazzi ore 16:15 Ciclismo :del Belgio 5a tappa: Bruxelles > ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel favorito nella cronometro, Ayuso può ribaltare tutto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti all'ottava e ultima frazione dell'86ma edizione del Giro di Svizzera. Dopo due giornate piene di grande trist ...MotoGP: Bagnaia scatta dalla pole per cercare il riscatto dopo la sconfitta incassata da Martìn nella Sprint Race. Marc Marquez ha di nuovo una montagna da scalare, col rischio di finire di nuovo fuor ...