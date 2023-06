LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ayuso vince la cronometro finale! Skjelmose conquista la classifica generale

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 La nostratestuale termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.10 Questa invece la top ten finale della: 1Mattias Trek – Segafredo 21:17:19 2Juan UAE Team Emirates 0:09 3 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 0:45 4 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 2:09 5 BARDET Romain Team DSM 2:41 6 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 2:47 7 UIJTDEBROEKS Cian BORA – Hansgrohe 3:04 8 GALL Felix AG2R Citroën Team 3:25 9 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 4:29 10 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 4:57 17.07 Questa la top ten finale dellaodierna: 1Juan UAE Team Emirates 32:25 2 ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel favorito nella cronometro, Ayuso può ribaltare tutto OA Sport

