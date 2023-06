LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | Verstappen vince | rimonta della Ferrari che fa morale Ordine d’arrivo

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGPF1 LA CRONACAGARA LA CLASSIFICA PILOTI LA CLASSIFICA COSTRUTTORI 21.55 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buona notte. 21.53 Per laqualche passo avanti nella gestione delle gomme si è visto: sarà legato alle modifiche apportate alla monoposto dopo Barcellona o alla tipologiapista? Di sicuro siamo ben lontani dall’uscita dalla crisi, tuttavia oggi laè avvenuta effettuando una sosta ai box in meno rispetto ai rivali. Un dato che deve incoraggiare. 21.51 La nuova classifica costruttori: 1. Red Bull 321 2. Mercedes 167 3. Aston Martin 1544.122 5. Alpine 44 6. McLaren 17 7. Alfa Romeo 9 8. Haas 8 9. ...