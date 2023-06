LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | Verstappen comanda su Hamilton e Alonso | Leclerc nono | Sainz 11°

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 9/70 Norris si difende con i denti grazie al DRS su Hulkenberg. Davantiscappa a 3.1 suche ha semprein scia e Russell a breve distanza. Giro 8/70 Si riparte!a 4 decimi da Norris ci prova ancora! Giro 8/70 Virtual Safety Car. La macchina di Sargeant è ferma in curva 6 ma la stanno già portando via. Giro 7/70 Si ferma Sargeant! Bandiera gialla! Giro 7/70allunga a 2.2 su, mentre Alono è sempre più in scia al Re Nero. Piastri passa Hulkenberg ed è sesto Giro 6/70 I primi 4 viaggiano sull’1:17 da Ocon tutti sull’1:18. Giro 6/70con il DRS si mette in scia a, mentreallunga a ...