LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | tutto pronto per il via Alonso e le Mercedes all’attacco di Max | le Ferrari per la rimonta

19.29 Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di ottenere 6 partenze dalla casella privilegiata! Il tedesco è scattato davanti a tutti nel 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001; il britannico invece lo ha fatto 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017. Volgendo lo sguardo sulle squadre, la classifica è capitanata dalla McLaren con 11. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole nel GP dianche(8), Williams (8),(6) e Red Bull (4). 19.26 Sul fronte delle scuderie, la più vincente in assoluto è la McLaren, la quale ha raccolto 13 successi. Tre grazie a Lewis Hamilton (2007, 2010, 2012) e due per merito di ...