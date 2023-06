LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | risolti i problemi sulla Ferrari di Leclerc | tra poco il via

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 1/70 Sainz ripassa Perez in fondo al rettilineo del Casinò! Giro 1/70 Verstappen comanda su Hamilton, Alonso e Russell,nono, Sainz perde la posizione da Perez! PARTENZA – Il rettilineo è breve fino a curva 1 e Verstappen non dà scampo ad Alonso che viene passato da Hamilton! 20.02 Lo schieramento di partenza va nuovamente a riempirsi. Tra pochi secondi ci sarà lo spegnimento dei semafori! Salgono le pulsazioni a Montreal!!!!!!!!!!!! 20.01 I piloti sono impegnati sul tracciato di Montreal con Max Verstappen che comanda il gruppo. Ora è sole pieno! Le condizioni rispetto a ieri sono davvero migliorate… 20.00 Si parte! Le vetture si muovono e partono per il giro di ricognizione. Cornice di pubblico spettacolare sull’Isola di Notre Dame! 345.000 spettatori totali! 19.59 Pochi istanti ...