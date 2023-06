LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | gara in serata | la Ferrari confida in un passo avanti

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio del, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Montreal, intitolato alla memoria della leggenda della, Gilles Villeneuve, ci attende una domenica tutta da vivere, per una corsa che, storicamente, ha sempre regalato spettacolo ed emozioni. Lasulla pista del Quebec prenderà il via alle ore 20.00 italiane (le ore 14.00 locali) e vedrà scattare dalla pole position Il Gran Premio delscatterà alle ore 20.00 italiane. OA Sport vi propone lascritta della ...