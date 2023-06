L’Italia si accomoda al terzo posto di Nations

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 18 giugno 2023)di Mancini riscatta la figuraccia rimediata contro la Spagna e sialdi. La vittoria è ininfluente sul piano del risultato ma ridà morale alla squadra di Mancini. Vittoria sofferta (3-2), dopo un primo tempo molto bello, un secondo costretti a difendersi ma bravi a ripartire con un Chiesa micidiale da ala. Grande prestazione per Dimarco, un gol (1-0) e un assist a Frattesi (2-0). Eccellente Chiesa (3-1), bravo Frattesi, gran personalità per il debuttante Buongiorno, una garanzia in difesa. Da rivedere Retegui che ha iniziato bene ma poi Van Dijk gli ha preso le misure sovrastandolo. Olanda determinata segna il 2-1 e poi il 3-2. La Nazionale va in vacanza e si ritroverà a settembre in Macedonia.