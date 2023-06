L'Italia è campione d'Europa di Scherma. Oro a Filippo Macchi nel fioretto maschile

(Di domenica 18 giugno 2023) Va al’oro nelai campionati europei didipoli, in Bulgaria. L’atleta 21enne, che nella vita lontano dalla pedana è agente di polizia, ha battuto di misura il francese Enzo Lefort, per 15 a 14. Un risultato incredibile viste le premesse a metà duello, quando Lefort conduceva per 14 a 11. Sono servite quattro stoccate piazzate consecutivamente al giovane azzurro per interrompere i sogni di gloria del transalpino e laurearsi ufficialmente. Arriva così il tassello definitivo per assegnare il medagliere al– che torna a casa con 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi, seguita proprio dalla Francia, che ormai non può agguantare il primo posto – e consacrare il laziale tra i ...

