L' Italia batte l' Olanda | è terza in Nation League

L'di Roberto Mancinil'Olanda e si aggiudica il terzo posto della Nations League , togliendosi una piccola soddisfazione dopo la sconfitta beffa in extremis contro la Spagna in semifinale, ...AGI - L'di Roberto Mancinil'Olanda e si aggiudica il terzo posto della Nations League, togliendosi una piccola soddisfazione dopo la sconfitta beffa in extremis contro la Spagna in semifinale. ...Commenta per primo L'3 - 2 l'Olanda grazie ai gol di Dimarco , Frattesi e Chiesa e chiude così al terzo posto in UEFA Nations League. Al termine della gara, il ct Azzurro Roberto Mancini ha parlato a Rai ...

L’Italia batte l’Olanda 3-2 e conquista il terzo posto della Nations League: reti di Dimarco,… Il Fatto Quotidiano

L'Italia batte 3-2 l'Olanda nella finalina di Nations League e conquista il terzo posto della competizione europea. Al termine della partita la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli ...L’Italia ha battuto l’Olanda 3-2 e ha conquistato il terzo posto della Uefa Nations League: in gol Dimarco, Frattesi, Chiesa. Buoni innesti.