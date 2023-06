L' Italia batte l' Olanda 3-2 e chiude terza in Nations League

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - L'di Roberto Mancinil'e si aggiudica il terzo posto della, togliendosi una piccola soddisfazione dopo la sconfitta beffa in extremis contro la Spagna in semifinale. Allo stadio De Grolsch Veste di Enschede gli Azzurri s'impongono 3-2 grazie alla rete di Dimarco, al primo sigillo in Nazionale di Frattesi e al gol di Chiesa, mentre a nulla serve il lampo olandese di Bergwijn e la zampata nel finale di Wijnaldum (poco prima annullato dal Var anche un gol a Weghorst per fuorigioco). Passano appena sei minuti dal fischio d'inizio e gli Azzurri sbloccano subito il risultato grazie a Dimarco: Frattesi crossa da destra, la palla arriva sui piedi di Raspadori che controlla e di suola serve il laterale interista, bravo a indovinare il mancino di prima intenzione che ...

