L’Isola dei Famosi | ex naufraga è convolata a nozze col fidanzato calciatore Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 giugno 2023) Si è sposata ieri pomeriggio nella bellissima Puglia un’exdella quattordicesima edizione dedei. Dopo il grande dolore per la perdita del suo amatissimo papà, per Virginia Mihajlovic è arrivato finalmente il giorno del tanto atteso “sì” al suo compagno, ildel Genoa Alessandro Vogliacco. La coppia, insieme da diversi anni, nel 2021 ha avuto la piccola Violante. Proprio la bimba, tenerissima nel suo abitino bianco, ha portato le fedi ai suoi genitori e ha fatto da damigella. La cerimonia si è tenuta nella Cattedrale di Maria Santissima della Madia, a Monopoli. Presenti oltre alle famiglie, elegantissime Arianna e Viktorija Mihajlovic, mamma e sorella della sposa, anche alcuni ex compagni di avventura al, come Marina La Rosa e Luca Vismara. Fra gli invitati ...