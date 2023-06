L’Inter pianifica le amichevoli | richiesta per un ‘replay’ di dicembre

(Di domenica 18 giugno 2023) Al momentoha ufficializzato solo duedel suo precampionato, quelle della tournée in Giappone (vedi articolo). Dall’Austria arriva la notizia delladi una terza. SECONDO ATTO –potrebbe avere un “replay” di una delledisputate a Malta durante il ritiro in mezzo ai Mondiali. In Austria si parla di unada parte del Red Bull Salisburgo di ospitare nel proprio stadio la squadra di Simone Inzaghi all’inizio di agosto. Non c’è ancora la certezza né che arrivi l’OK né una data, però nel caso sarebbe alla Red Bull Arena. Il Salisburgo, che affrontònella finale di Coppa UEFA del 93-94, ogni anno prima dell’inizio della Bundesliga austriaca riceve sempre una squadra di alto livello per l’amichevole principale. ...

Juve,e squadre straniere per alzare'asticella Calato il sipario sulla seconda edizione della manifestazione, sisin da ora quella dell'anno prossimo. Il direttore sportivo Genco ...perde la finale di Champions League per 1 - 0 con la rete ... Poi non siuna campagna acquisti in un giorno'. Zhang ......Comitato regionale Lombardia piazzò le finali Under 17 e Under 15 lo stesso pomeriggio in cui... Chi sperava che'esperienza avesse insegnato qualcosa è andato deluso. Anche in questa stagione, ...