L’inno di Mameli nelle divise Armani per le Olimpiadi

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 giugno 2023) Svelate durante la sfilata Emporiodedicata all'uomo per i Giochi di Parigi 2024, in passerella Bebe Vio e Paola Egonu Sono state svelate durante la sfilata per la collezione uomo primavera-estate 2024 di Emporio, leEA7 Emporio, official outfitter dell’Italia team ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Sei atleti olimpici e sei atleti paralimpici delle diverse discipline che parteciperanno ai Giochi, tra cui Bebe Vio, Paola Egonu e Daniele Lavia, hanno indossato sulla passerella dell’/Teatro i capi creati appositamente per l’evento sportivo più importante del quadriennio olimpico e paralimpico. Il guardaroba, realizzato nell’elegante e identificativo ‘blu’, comprende l’iconica tuta da podio con la grande scritta ‘W Italia’ ...