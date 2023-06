L’incidente dei TheBorderline e i modelli social sbagliati | ma inseguiti

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 18 giugno 2023) Il tragico incidente di mercoledì, a Casal Palocco, ha una genesi ben precisa: le challenge. Alla guida della Lamborghini Urus che si è scontrata con la Smart ForFour su cui viaggiava il piccolo Manuel – 5 anni, morto subito dopo l’impatto -, c’erano degli YouTuber che stavano realizzando alcuni contenuti video che avrebbero dovuto far parte di una sfida da condividere con i propri follower su Youtube: 50 ore consecutive a bordo di un Suv. Inon sono nuovi a produzione di contenuti come questo. E il successo è coinciso con la decisione di diventare un’azienda strutturata nel febbraio dello scorso anno. Stavolta, però, l’epilogo è stato dei più tragici., le challenge e il modellosbagliato Video-challenge e sfide potenzialmente pericolose, anche per via della grancassa mediatica ...