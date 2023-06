L' imprenditoria femminile è fondamentale per l' economia italiana | ora un documento scritto da imprese e associazioni femminile e il testo andrà a Bruxelles

Leggi su iodonna

(Di domenica 18 giugno 2023) Per sfidare il futuro bisogna allearsi. E il Nuovo Manifesto Europeo per l’è la prova che le donne sanno, eccome, fare squadra per mettere in campo progetti ambiziosi, concreti e nell’interesse di tutte. Imprenditrici e femministe, destra e sinistra, parlamentari e network femminili, camere di commercio e giovani attiviste questa volta si sono alleate. E dall’unione è nato un Manifesto che punta a incoraggiare donne e ragazze a creare nuove, a spingere in avanti quante vogliono fare carriera nella tecnologia, a farne sedere molte di più ai tavoli che contano. ...