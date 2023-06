Lille | parola di presidente | 'Fonseca resterà con noi anche l'anno prossimo'

(Di domenica 18 giugno 2023) In un comunicato stampa che RMC Sport ha trasmesso, Olivier Letang,del, ha affermato il suo desiderio di continuare con Paulo...

... facendo capire tra le righe che avranno l'ultima. Nonostante queste versioni divergenti, ... ma probabilmente la più difficile, perché è ancora sotto contratto con ilfino al 2024 e perché ...... ma comunque non è ancora detta l'ultima. Si rafforza invece, almeno nelle ultime ore, la ... dove ritroverebbe quell' Osimhen che aveva già allenato ai tempi del. Nel frattempo, il ...Commenta per primo Plusvalenza. Unad'ora in poi da maneggiare con cura alla Juventus , dopo tutto il terremoto capitato nei mesi ...Karnezis e tre ragazzini delle giovanili (mai andati al) ...

Lille, parola di presidente: 'Fonseca resterà con noi anche l'anno ... Calciomercato.com

In un comunicato stampa che RMC Sport ha trasmesso, Olivier Letang, presidente del Lille, ha affermato il suo desiderio di continuare con Paulo Fonseca: "Posso ribadire che Paulo sarà l'allenatore del ...Rudi Garcia Roma: il ritratto di Garcia, dal Lille alla Roma, le dieci vittorie di fila, il bel gioco e le frasi celebri ...