Libero-Virginio | quando torneranno a funzionare e chiarimento rimborsi

Leggi su consumatore

(Di domenica 18 giugno 2023) Giorni terribili per i clienti mail die Virgilio: ecco cosa sta succedendo realmente,finirà e cosa si sa a proposito deiper i disagi Disagio terribile in questi giorni per i clienti die e Virgilio. E’ da giorni, infatti, che sono impossibilitati ad accedere alle proprie email a causa di L'articolo proviene da Consumatore.com.