Libero e Virgilio tornano a funzionare | ma i messaggi sono perduti

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - Quattro giorni dopo l'inizio del nuovo disastroso down della posta elettronica di, ItaliaOnLine ha assicurato che i servizi stanno progressivamente riprendendo. Dalla notte tra il 14 e il 15 giugno alla sera del 17 le caselle emailancora inaccessibili, a eccezione di quelle di posta certificata, e solo nella tarda serata di sabato ItaliaOnLine, la società che le gestisce, ha annunciato il progressivo ripristino. Ispediti alle caselle.it e.it noncomunque mai stati recapitati eandati. Dopo i disservizi del 14 giugno dovuti a una manutenzione programmata, nel complesso è da oltre 4 giorni che 9 milioni di utenti non posinviare, né ricevere ...

via Livornese, 1179 Pisa (San Piero a Grado) 050960055 email: zannibrown@.it ; libreria ... piazza Don Bertini, 5 San Giuliano Terme (Molina di Quosa) 050850457 email: mencaccisandra@.it ; Nel frattempo proseguono problemi di email e casella di posta di.

Libero mail e Virgilio, ripristino progressivo delle caselle di posta dopo l'ultimo down Sky Tg24

StampaAnche oggi, domenica 18 giugno 2023 i servizi di posta elettronica di Libero Mail e Virgilio Mail sono ancora in down. Un disagio enorme per gli utenti, di cui abbiamo parlato anche nei giorni s ...C'è un aggiornamento in merito al disservizio email di Libero e Virgilio. La nota arriva direttamente dalla società che, oggi 17 giugno, ha comunicato: «In questa ...