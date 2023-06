Stato in default, un popolo allo stremo, ostaggio di partiti - avvoltoi che volteggiano su ciò che resta del Paese dei cedri. Fuga di massa La crisi economica, politica e sociale che sta ......che lascia il suo Paese alla volta delper sfuggire agli orrori della guerra. Per poter viaggiare in Europa e raggiungere l'amore della sua vita, accetta di farsi tatuare la schiena da...Al pari di Zahlè in, Östersund in Svezia, Jeonju nella Corea del Sud, Gaziantep in ... i prodotti tipici riconosciuti in tutto il mondo, la formazione condegli istituti scolastici più ...

Libano, uno Stato in default, una politica malata: così sta morendo il Paese dei cedri Globalist.it

“È un messaggio che devono capire. Andremo nelle loro case e nelle loro banche. Le banche non sono autorizzate a lavorare, mentre trattengono i nostri soldi”. A parlare è Ibrahim, uno dei tanti dimost ...Siamo andati con l’Unicef a trovare i minori che vivono di nulla accanto a madri guerriere: scortati da personale Onu nelle scuole di Beirut e nei campi che i profughi più poveri tra i 6 milioni di se ...