L’IA e l’escalation a livello globale del dossier Taiwan

(Di domenica 18 giugno 2023) La creazione di un sistema di apprendimento automatico richiede la sinergia fra progettazione di Gpu (processori grafici) e della relativa architettura di calcolo parallelo, la possibilità di produrre hardware, sistemi operativi software che le sfruttano nel modo più efficiente, la disponibilità di una enorme base di informazioni per costruire data-set di addestramento e, aspetto non irrilevante, la disponibilità di reti ad altissime prestazioni e di enormi quantità di energia per alimentare il sistema nella sua globalità. Di conseguenza, l’accoppiata hardware-software (Gpu e architettura di calcolo parallelo da un lato, e software che li sfruttano, dall’altro) è il fattore condizionante per lo sviluppo di prodotti e servizi basati su AI. La geografia dei produttori Sulla carta (a parte Huawei e altri produttori cinesi che difficilmente potranno competere sui mercati occidentali in ...