Lettere e testamento Cosa lascerà Berlusconi e a chi tra Fininvest | case e opere d' arte

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 18 giugno 2023) Potrebbe alzarsi il velo in settimana sulle ultime volontà dell'ex premier appena scomparso. In ballo c'è l'azienda madre, che a sua volta custodisce la quota in Mediaset, ma anche le numerose ville, gli yacht e i quadri. Quantificati da Sgarbi in 24mila unità