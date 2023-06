L' Eredità finisce con un ' ciao' e la standing ovation a Flavio Insinna

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 18 giugno 2023) Non poteva che concludersi con parola migliore di ‘' questa edizione de L', la quinta e (forse) l'ultima capitanata da. E, esattamente come un comandante che dirige la nave, il celebre conduttore e attore non ha dimenticato di ringraziare l'intero equipaggio. La puntata del 18 giugno 2023 resterà nella storia della trasmissione, in quanto accompagnata da una serie di discorsi che sono arrivati dritti al cuore del pubblico. L'unico ‘difetto' è stato che gli spettatori si sono visti offrire una puntata in formato ridotto in quanto la Rai ha mandato in onda le celebrazioni per il Centenario dell'Aeronautica Militare. L'2023 è finita: dal 19 giugno ritorna Reazione a Catena 231 giorni dopo la prima puntata, che è iniziata lo scorso 31 ottobre, è calato il sipario su ...