"Noi sindaci con Anciuna riforma del reato di abuso di ufficio. Non il colpo di spugna ... Il sindaco di Bologna Matteo(Pd) critica la riforma della giustizia, e mette in guardia i ...BOLOGNA - "Noi sindaci con Anciuna riforma del reato di abuso di ufficio. Non il 'colpo di spugna' tipico della politica ... Il sindaco di Bologna Matteosferza il governo sulla ..."Noi sindaci con Anciuna riforma del reato di abuso di ufficio. Non il colpo di spugna ... Il sindaco di Bologna Matteo(Pd) critica la riforma della giustizia, e mette in guardia i ...

Lepore: “Chiedevamo una riforma dell’abuso d’ufficio non l’impunità berlusconiana” Globalist.it

«Noi sindaci con Anci chiedevamo una riforma del reato di abuso di ufficio. Non il colpo di spugna tipico della politica berlusconiana, che punta all’impunità. Siamo garantisti, non berlusconiani». Il ...Il primo cittadino sulla mancata nomina del commissario: "Ci chiedono di mendicare le risorse". Schlein: "Basta perdere tempo sui ristori". Bignami: "Non ci è stato presentato l’elenco degli intervent ...