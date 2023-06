Leclerc sbotta e poi chiede scusa | ma le tensioni con la Ferrari sono ormai all’ordine del giorno

(Di domenica 18 giugno 2023)il leitmotiv, da un anno a questa parte, è più o meno sempre lo stesso. In ogni week-end di gara Charlessi trovano d’accordo su poco o nulla: arrivano le critiche davanti alle telecamere e poi, a freddo, si prova a ricucire il tutto. A volte fa un passo indietro il pilota, altre volte il team. Accadeva la passata stagione con Mattia Binotto, sta succedendo la medesima cosa quest’anno con Frederic Vasseur. Lain generale di colpe non ne ha poche, anzi. Dalle numerose scelte di strategia sbagliate al fatto che la macchina creata per questo Mondiale, quantomeno fino ad oggi, non è competitiva per ambizioni di un certo tipo. E questo, ovviamente, rende più complicato il rapporto con il pilota di punta, che settimana dopo settimana vede aumentare le sue difficoltà. Così, poi capita di ...

Dopo poche gare il Mondiale di Formula 1 sembra già solo una corsa a due tra i piloti Red Bull Max Verstappen e Sergio Perez. A RacingNews365 Charlesnon usa giri di parole per descrivere il momento della Ferrari: "La Ferrari è esattamente nel punto in cui ci aspettavamo che fosse. Quindi non posso dire che sia stato fatto un brutto lavoro ...Lapo Elkann: "Basta falsità". A Turrini e anche ai media svizzeri ha risposto Lapo Elkann . ... in particolare: "Basta infastidire Carlos Sainz e Charlescon domande sbagliate!. Stanno ...Non c'era spazio per il doppio pit stop, dovevamo decidere di fermare solo uno e abbiamo fermato Carlos perchéera davanti e aveva le gomme più fresche, Eravamo convinti in un degrado delle ...

