Lecco | una gioia attesa 50 anni | l’ultima volta in B nel 1972 73

(Di domenica 18 giugno 2023) Iltorna finalmente in serie cadetta dopo mezzo secolo di: festa grande per la formazione lombarda Grazie al doppio successo sul Foggia, ilsi è ripreso la Serie B dopo mezzo secolo di: era dalla stagione/73 che i lombardi non si vedevano infatti in cadetteria.gara fu nel giugno 1973 in un ko in casa del Genoa. A Marassi torneranno nuovamente i blu-celesti, ma staper sfidare la Sampdoria.

Insomma, nella roulette di emozioni che sono i playoff di Serie C, ilha dimostrato di avere il sangue freddo e di saper reagire a qualsiasi situazione.promozione meritatissima che chiude ...Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , festeggia la promozione delin Serie B . 'cavalcata incredibile nei playoff dove ha eliminato Ancona, Pordenone, ...Lepore (doppietta) e Lakti firmano il 3 - 1 in rimonta sul Foggia Foschi: 'Ci abbiamo sempre creduto; ilsquadra forte e l'ha dimostrato'- La Calcioè nella storia: a distanza di cinquant'anni esatti dal campionato 1972/1973, al termine del quale i blucelesti salutarono per l'...

Lecco-Foggia: finale playoff per la B. Alta tensione, allarme ... IL GIORNO

Vediamo insieme com’è finita. Il Lecco, la promessa sposa, festeggia il ritorno in Serie B dopo cinquant’anni! I tifosi manzoniani sono in festa per un traguardo storico atteso da mezzo secolo, una ...«Bentornato in Serie B, Lecco!». Fra un’allitterazione e un’esclamazione, è proprio questa la frase da rivolgere alla squadra lombarda, quarta promossa dalla Serie C al termine della stagione 2022/202 ...