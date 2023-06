Lecco torna in Serie B dopo 50 anni

I lombardi battono il Foggia per 3 - 1 nel ritorno dei playoff Dopo il successo dell'andata in trasferta per 2 - 1, ilvince anche la finale playoff di ritorno ed è promosso in Serie B dopo 50 anni di attesa. Il Foggia parte forte e trova subito il vantaggio con Bjarkason al 4', poi spreca il raddoppio con ...Il Foggia parte bene, ma ilpareggia. Moduli speculari per le due formazioni, entrambe in campo con il 3 - 5 - 2. Il Foggia deve recuperare e parte subito forte trovando il vantaggio già al 4' ...Commenta per primo Ilin Serie B dopo 50 anni! La squadra di Luciano Foschi batte ancora una volta in rimonta il Foggia nel ritorno della finale dei playoff di Serie C, 3 - 1 al Mario Rigamonti - Mario Ceppi ...

Serie C, finale playoff: il Lecco torna in B dopo 50 anni, Foggia battuto 3-1 al ritorno Sport Mediaset

