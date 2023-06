Lecco torna in Serie B dopo 50 anni

(Di domenica 18 giugno 2023) I lombardi battono il Foggia per 3-1 nel ritorno dei playoffil successo dell’andata in trasferta per 2-1, ilvince anche la finale playoff di ritorno ed è promosso in50di attesa. Il Foggia parte forte e trova subito il vantaggio con Bjarkason al 4?, poi spreca il raddoppio con Ogunseye che pococommette fallo da rigore su Bianconi. Lepore dal dischetto fa 1-1 al 34?, nella ripresa Lakti entrato da poco trova il gol del 2-1 al 77?, poi Lepore nel finale,all’88’, firma la sua doppietta personale spegnendo le speranze del Foggia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Serie C, finale playoff: il Lecco torna in B dopo 50 anni, Foggia battuto 3-1 al ritorno

