Lecco in Serie B | Marani | “Promozione meritata | complimenti”

I lombardi volano nellacadetta Dopo la vittoria sul campo del Foggia nell'andata della finale playoff diC, ilsi è imposto anche davanti al suo pubblico con il risultato di 3 - 1. ...Ilè inB . Una frase che ai tifosi manzoniani mancava da 50 anni e che ora, grazie all'impresa di mister Foschi, può essere gridata. Il match di ritorno contro il Foggia ha dimostrato come i ...Commenta per primo Iltorna inB dopo 50 anni! La squadra di Luciano Foschi batte ancora una volta in rimonta il Foggia nel ritorno della finale dei playoff diC, 3 - 1 al Mario Rigamonti - Mario Ceppi ...

Lecco-Foggia 3-1, gol e highlights: lombardi promossi in Serie B dopo 50 anni Sky Sport

A distanza di 50 anni dall’ultima apparizione il Lecco torna in Serie B. Lo fa dopo un cammino entusiasmante in questi play off conclusi con una doppia rimonta in finale contro il Foggia. Nella ..."È stata una bellissima stagione, sono orgoglioso e fiero di chiudere quest'annata. I play-off sono stati uno spettacolo travolgente, bellissimo" ...