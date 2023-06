Lecco-Foggia | aggredito tifoso rossonero | “Togli la maglia della tua Curva”

(Di domenica 18 giugno 2023)primafinale playoff di Serie C tra. La vittima è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi mentre stava rilasciando un’intervista per l’emittente pugliese, i quali lo hanno intimato aersi la magliettasua squadra. Al “no” del soggetto in questione, quest’ultimi hanno cominciato a scaldare gli animi per poi concludere in una vera e propria aggressione. Spintoni e un pugno in testa, la rissa è stata ripresa dall’emittente pugliese. SportFace.

Buso riceve al limite dell'area e calcia di controbalzo, un difensore devia in calcio d'angolo 2023 - 06 - 18 18:39:44 Iniziato il secondo tempo Iniziato il secondo tempo tra2023 - 06 ...Commenta per primo Ilvince il playoff di Serie C, elimina ile centra una clamorosa promozione in Serie B che manda in estasti totale la città. Un ritorno nella serie cadetta che in riva al 'ramo del lago di ...'Grandissima impresa delche torna in Serie B dopo 50 anni! Un traguardo strameritato. Una cavalcata incredibile nei playoff dove ha eliminato Ancona, Pordenone, Cesena e. Complimenti ai lecchesi, alla dirigenza, ...

Lecco-Foggia finale playoff di Serie C: cosa succede al 90' in caso di parità Supplementari o rigori Chi va in Serie B Goal.com

Dopo 50 anni la squadra lombarda torna nella serie cadetta: decisiva la vittoria in finale playoff sul Foggia.Franco Lepore è stato il protagonista assoluto della cavalcata nei playoff del Lecco. La doppietta nella finale di ritorno contro il Foggia è stata la ciliegina sulla torta, il calciatore si libera di ...