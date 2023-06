Lecco - Foggia 3 - 1 | lombardi in serie B dopo 50 anni Rivivi la diretta

- Ilriscrive la storia e dopo mezzo secolo torna nel campionato di serie B piegando nella finale di ritorno dei playoff di serie C il(3 - 1) ribaltando l'iniziale vantaggio di Bjarkason . ...... prima rimontando il Cesena dopo la sconfitta della semifinale di andata, poi battendo l'ostico. Insomma, nella roulette di emozioni che sono i playoff di Serie C, ilha dimostrato di ...ROMA - Con la promozione del, che l'ha spuntata sulnella doppia finale dei playoff di Serie C , si definisce la griglia della Serie B 2023 - 24 . I lombardi sono gli 'ultimi' arrivati nel gruppo delle 20 squadre che ...

Lecco-Foggia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Luca Giudici, capitano del Lecco, al termine del successo sul Foggia, intervenuto ai microfoni di RaiSport, ha dichiarato: "Noi ci abbiamo creduto, abbiamo fatto un'impresa per come eravamo partiti, ...Definito il volto della serie B 2023-2024. Il Lecco, infatti, grazie al 3-1 sul Foggia nella finale di ritorno dei play off raggiunge le altre 19 formazioni della cadetteria. Il Foggia rimane fuori e ...