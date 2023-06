Leader africani a Putin | è il momento di negoziare

In questo clima, dopo Kiev, la delegazione deiè arrivata ieri a San Pietroburgo per incontrare Putin. Con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a guidare la missione, c'erano ...Ha definito la Russia disposta verso la pace ma ha detto che è Zelensky a non volerla. Il russo Putin ha così gelato inordafricani in missione a Mosca per cercare di sbloccare la situazione del conflitto. Il presidente statunitense Biden frena rispetto all'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Sul campo prosegue ...Così Putin che ha incontrato a San Pietroburgo alcuni capi di Stato. 'E' arrivato il momento di avviare negoziati e mettere fine alla guerra', ha detto ilsudafricano, Ramaphosa. ...

Putin ai leader africani: "Aperti a dialogo" per la pace ma "è l'Ucraina a non voler negoziare" RaiNews

I leader africani hanno detto al presidente russo Vladimir Putin che è arrivato il momento di negoziare per porre fine ai combattimenti.