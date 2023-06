Le sfide della transizione. Il libro di De Luca al Ministero della Cultura

Leggi su formiche

(Di domenica 18 giugno 2023) La crisi globale come un momento di passaggio: questa è stata la declinazione emersa dal dibattito tenutosi presso la sede del, in occasionepresentazione del volume “Lo State Globale di emergenza”. Presenti in sala, assieme all’autore Valerio De, presidente di Aises e direttore generaleScuola di politica economica e sociale Carlo Azeglio Ciampi, personalità di diversa estrazione provenienti dall’accademia, dal mondo del diritto e da quello diplomatico. Riuniti assieme per cercare di filtrare, ciascuno secondo le proprie lenti, il momento di profonda trasformazione ad oggi in corso su scala mondiale. L’evento è stato aperto dalla giornalista Cesara Buonamici, moderatrice designata per la ...