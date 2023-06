Le pagelle di Olanda-Italia 2-3 | è tornato Chiesa!

(Di domenica 18 giugno 2023) Riportiamo ledel match tra. Al De Grolsch Veste gli Azzurri di Roberto Mancini vincono, e convincono, contro la nazionale allenata da Koeman. A sorpresa la nazionalena si schiera con una difesa a 4 inedita, tutti i giocatori del reparto difensibo, infatti, giocano in squadre con una difesa a 3. Da sottolineare le ottime prestazioni di Dimarco e Frattesi. Nell’deludono le prestazioni di Xavi Simons e Gakpo, bene invece Koopmeiners. LediPrima di analizzare ledi giocatori e allenatori di, ecco il voto del direttore di gara. Arbitro: Nyberg 6,5 – Dopo la buona direzione in finale del Mondiale under 20 si riconferma, ...

6 Bijlow Trafitto suo malgrado ai primi assalti della Nazionale, viene sorpreso un po' dal tagliente sinistro di Dimarco. 5 Dumfries Nel primo tempo perde il confronto col compagno interista ...

Pagelle di Olanda-Italia 2-3: la rinascita di Chiesa, Frattesi si veste da leader, bocciato Gnonto Virgilio Sport

Italia, le pagelle di CM: Acerbi gigantesco, Dimarco goleador. Chiesa show nel finale del 18/06/2023 alle 17:05 OLANDA-ITALIA 2-3 ITALIA Donnarumma 6,5 : sicuro in uscita, presente se necessario, il ...Partita complicata, che diventa frustrante al cospetto di uno come Van Dijk. I movimenti sono interessanti, come la ricerca della profondità, ma il rapporto con il pallone — detto che occasioni pulite ...