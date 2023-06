Le mail di Libero e Virgilio stanno lentamente tornando a funzionare

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - Quattro giorni dopo l'inizio del nuovo disastroso down della posta elettronica di, ItaliaOnLine ha assicurato che i serviziprogressivamente riprendendo. Dalla notte tra il 14 e il 15 giugno alla sera del 17 le caselle esono ancora inaccessibili, a eccezione di quelle di posta certificata, e solo nella tarda serata di sabato ItaliaOnLine, la società che le gestisce, ha annunciato il progressivo ripristino. Dopo i disservizi del 14 giugno dovuti a una manutenzione programmata, nel complesso è da oltre 4 giorni che 9 milioni di utenti non possono inviare, né ricevere messaggi, ma nemmeno consultare l'archivio. "Desideriamo informare i nostri utenti, a cui vanno nuovamente le nostre scuse per il disagio arrecato, che il disservizio dellae ...

L'ingresso era gratuito efino a esaurimento dello spazio della piazza e piano piano il ... Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nellaIngresso. Poiché i posti sono limitati è necessario prenotarsi in segreteria Tel. 371 4850044 e -coordinamento@mandalasamteling.org c. s. Monastero Buddhista g. c.Un giornalismoda censure. SOSTIENICI Lascia questo campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e -nel box qui sotto: Nome * ...

Libero Mail e Virgilio Mail down, Italiaonline: "Riapertura progressiva" TGCOM

Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it.Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it.