“Le altre mamme non mi parlano perché sono sexy” | la storia di una 40enne che si definisce vittima di ‘hotphobia’

(Di domenica 18 giugno 2023) Viene definita “hotphobia” e si tratta del sentimento che nutre chi bullizza qualcuno per il suo bell’aspetto. Ovviamente la terminologia nasce sui social, dove anche gli atteggimenti di bullismo relativi all’esteticauna costante. In questo caso però laraccontata dal Sun è quella di una mamma, Sabine Roll-Cohen., ha raccontato il suo cruccio al tabloid: “Mi piace indossare pantaloncini corti, vestiti slim-fit, o top minuscoli, mi piace sentirmi”. E uno dice, bene, dove sta il problema? Secondo Roll-Cohen nellequando va a portare i figli a scuola o alle feste dei bimbi, nessuna le parla: “Ogni singola mamma presente a una festa di compleanno mi ha ignorato. Ho chiesto alla mia unica amicanessuno mi ...

