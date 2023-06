Le 5 domande da fare alla nuova Udinese

(Di domenica 18 giugno 2023) L’analisi sulla situazione dell’di Andrea Sottil in vista del prossimo campionato di Serie A. I dettagliconclusione del campionato, Andrea Sottil ha stilato in diretta tv un bilancio a caldo della stagione 2022-23: «Qualche vittoria in più si poteva». Ma significativamente, il mister ha guardato immediatamente al futuro con idee già molto chiare, evidentemente elaborate non d’istinto ma frutto di valutazioni maturate nel corso di più mesi: «L’anno prossimo qualcuno andrà via, ci sono parametri zero, qualcuno può essere ceduto, ma di questo se ne occuperà la società. Le idee sono comunque chiare, è questione di caratteristiche, il 3-5-2 è un sistema consolidato che dà tante soluzioni, ora la conoscenza dei giocatori è maggiori, dopo dieci mesi è tutto più chiaro e sono sicuro arriveranno giocatori competitivi e da ...

...fan le ultime novità in arrivo sulla piattaforma ha permesso alla protagonista della serie di... con il personaggio di Collins che dovrà porsi dellefondamentali sulla sua vita e sui suoi ...L'attività di perquisizione e bonifica dell'Astor è stata al momento sospesa 'perun punto ... una settimana in cui abbiamo avuto moltee poche risposte, una settimana piena di incessanti ...L'attività di perquisizione e bonifica dell'Astor è stata al momento sospesa "perun punto ... una settimana in cui abbiamo avuto moltee poche risposte, una settimana piena di incessanti ...

Perdente posto può fare domanda di utilizzazione nella scuola in cui presta attualmente servizio [VIDEO] Orizzonte Scuola

Sta per iniziare una nuova edizione del Grande Fratello e porterà con sé grandi novità. La prima e più importante è che non ci saranno più i concorrenti vip, bensì persone comuni e i casting saranno a ...L'evento è ufficiale che più ufficiale non si può. Louis è in carrozza assieme ai fratelli, a mamma Kate e alla regina Camilla. La smorfia che fa diventa un cult per i tabloid Primo Trooping the Colou ...