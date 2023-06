Lazio | Lotito prova il colpaccio in attacco

...messo sul piatto ierinell'incontro avuto con gli agenti di Luis Alberto . Il Mago è corteggiato dall'Al Duhail in Qatar, che offre 40 milioni in 5 anni, ma con questo nuovo rilancio la......un anno andrà in scadenza di contratto con la, che sa di doverlo probabilmente lasciare andare anche senza svenderlo. In molti monitorano la sua situazione, anche se offerte concrete a...Nel dettaglio Luca Percassi, ad dell'Atalanta, Angelo Cappellini, legale dell'Inter, Claudio, patron della, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e Stefano Campoccia, vice - ...

Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Nonostante un indice di liquidità non idoneo per agire al massimo nel prossimo calciomercato estivo, la Lazio di Claudio Lotito sta organizzando la preparazione per il prossimo campionato di Serie A, ...