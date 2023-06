Lavoro | ritirati gli emendamenti all' As 685 Sindacato unico dei militari | Ci sentiamo presi in giro

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 18 giugno 2023) Ildei(S.U.M.) esprime il proprio disappunto per come si è miseramente conclusa la vicenda deglipresentati da alcuni senatori della maggioranza On. Russo, Leonardi, Berrino, Zatta e Rullo all’ AS 685 (decreto) volti a: sanare la situazione del personale militare che assiste da tanti anni un familiare con situazione di grave disabilità; aumentare gli...