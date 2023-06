L'Arabia Saudita è inarrestabile | la maxi offerta a Koulibaly e l'asse con il Chelsea | ma non solo

... mentre il belga preme per restare a Milano ma allo stesso tempo viene corteggiato dai ricchissimi club dell'e dal Real Madrid. I 'Blancos' intanto sono in pressing su Kane e sognano ...Il giornalista Sky, Gianluca Di Marzo ha fatto sapere che Al - Hilal sarebbe pronto a portare inKalidou Koulibaly. Comments commentsAleksander Ceferin, Presidente della Uefa, ha rilasciato un'intervista da NOS, parlando degli investimenti che ultimamente l'sta dedicando al mondo del calcio. 'Penso che principalmente sia un errore per il calcio arabo perché dovrebbero investire nelle accademie, dovrebbero far sviluppare gli allenatori e i ...

