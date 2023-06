L’appello dei funzionari altamente qualificati delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Leggi su tpi

(Di domenica 18 giugno 2023) Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato. Nel contesto dell’attuale esame, in sede di conversione, da parte del Senato del D.L. n. 20/2023, il quale prevede modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, si evince come già in Commissione Affari Costituzionali siano stati presentati emendamenti che, in modo preoccupante, rischiavano di incidere profondamente sulla strutturaper il. A titolo esemplificativo si riportano l’emendamento 7.0.100, il quale proponeva di aggiungere all’ articolo 4, comma 1-bis, alla fine, le seguenti parole: “ovvero dell’areaelevate professionalità dell’Amministrazione civile dell’Interno ...