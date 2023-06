L’Al Hilal piazza il primo colpo | in arrivo Ruben Neves I dettagli

(Di domenica 18 giugno 2023)verso, cheilimportante per rinforzare la rosa: idell’acquisto Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,hato ilper rinforzarsi in vista della prossima stagione:. Il club arabo ha raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per l’del portoghese, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, in cambio di 55 milioni di euro. Il giocatore, stanco di aspettare il Barcellona, ha infine ceduto alla corte araba.

Per il tecnico argentino,'ex difensore del Napoli deve andare ... Koulibaly potrebbe essere ceduto all'. Vale sempre la ...Notizie Calcio Napoli - Arrivano aggiornamenti sul possibile approdo in Arabia di Kalidou Koulibaly . Kalidou Koulibaly verso'Arabia ll difensore dopo la pessima annataChelsea vuole cambiare aria e negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un suo ritorno in Serie A sponda Inter. Pare invece ora che'ex ...... c'è da convincere il Chelsea, e'impresa appare durissima. Lo ... la situazione è differente per Lukaku: quest'ultimo dell'- ... la situazione è differente per Lukaku: quest'ultimo dell'...